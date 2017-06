Le ministre des Mines Aly Ngouille Ndiaye était l’invité du plateau “Quartier Général” de la Tfm. Aly Ngouille Ndiaye a dit en direct sur cette télé que le prix du kilogramme de Zircon est de 1 Dollar Us. Ça a été le principal sujet de discussion sur Twitter cette nuit.

Le prix du kilogramme Zircon annoncé par le ministre Aly Ngouille Ndiaye enflamme les réseaux sociaux

Le ministre des Mines a annoncé en direct sur le plateau de “Quartier Général” que le prix du kilogramme de Zircon, du nom de cette pierre précieuse connue pour sa luminosité proche du diamant et exploitée à Diogo (quelques kilomètres de Tivaouane) par la société australienne Gco, est de un dollar Us. Une manière pour lui, peut-être, de tempérer tout le bruit médiatique fait autour de cette ressource naturelle.

Et c’est le blogueur Cheikh Fall qui lance le débat d’un ton ironique sur le réseau social Twitter :

Le Ministre des Mines du #Senegal annonce en direct à la télé que le kilogramme de zircon coûte 1$. Bravo ??? #kebetu — Cheikh Fall™ (@cypher007) June 17, 2017

A pas en douter, cette déclaration de Aly Ngouille Ndiaye ne passe pas.Les internautes sont allés direct sur les moteurs de recherche pour démentir le ministre.

Le blogueur prend ensuite le ministre au mot. En effet Aly Ngouille Ndiaye a annoncé qu’une société exploratrice aurait déjà investi 300 milliards sur le site. Cheikh Fall s’étonne et demande comment on peut mettre autant d’argent sur un business qui rapporte un dollar le kilogramme. D’après les recherches effectuées sur le sujet, le prix de seulement 24 grammes de zircon brut coûte plus de 15 dollars Us.

