XALIMANEWS : La Campagne internationale pour l’abolition des armes nucléaires (ICAN) est le lauréat du prix Nobel de la paix 2017.

Le prix institué par le Suédois Alfred Nobel récompense cette année une coalition d’ONG qui a poussé à l’adoption d’un traité historique d’interdiction de l’arme atomique, adopté par 122 pays le 7 juillet à l’ONU.

Le comité Nobel envoie ainsi un message aux puissances nucléaires pour qu’elles entament des “négociations sérieuses” en vue d’éliminer leur arsenal.

Même si les ogives sont passées d’environ 64.000 en 1986 à un peu plus de 9.000 en 2017, selon le Bulletin of the Atomic Scientists (BAS), le nombre de pays détenteurs de l’arme nucléaire a augmenté.

Ils sont à ce jour neuf à posséder de telles armes de destruction massive: États-Unis, Russie, France, Grande-Bretagne, Chine, Inde, Pakistan, Corée du Nord et Israël.

Source BBC