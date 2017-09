XALIMANEWS – A Francounda dans la région de Sédhiou, le phénomène des grossesses précoces prend de l’ampleur, et les parents s’inquiètent de plus en plus de l’avenir de leurs filles. Le projet Strengthning Health Of Outcomes for Women and Cheldren (SHOW) initié par Africare en collaboration avec Plan International et CRS, vient à son heure pour organiser une mobilisation sociale afin de sensibiliser les populations contre les mariages et grossesses précoces…