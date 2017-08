Un ouragan de catégorie 4, le plus puissant depuis Katrina, a touché les côtes du Texas dans la nuit de vendredi à samedi. Le président a déclaré l’état de catastrophe naturelle tandis que les habitants ont été appelés à évacuer leurs maisons.

L’ouragan Harvey, le plus puissant à atteindre les États-Unis depuis Katrina et Wilma en 2005, a atteint les côtes du Texas dans la nuit de vendredi 25 à samedi 26 août, avec des vents à plus de 200 kilomètres à l’heure. Le président Donald Trump a déclaré l’État du Texas en situation de catastrophe naturelle.

As of 10 pm the eye of #Harvey has made landfall as a Category 4 hurricane between Port Aransas & Port O’Connor. #txwx #stxwx pic.twitter.com/FiI2pIaVCE — NWS Corpus Christi (@NWSCorpus) August 26, 2017

Harvey est désormais classé en catégorie 4 par le Centre américain des ouragans (NHC). Environ 5,8 millions de personnes devraient se retrouver sur son passage. Du nord du Mexique à la Louisiane, on se prépare à des inondations.

La tempête a touché terre entre Port Aransas et Port O’Connor vendredi vers 22 h (samedi 3 h GMT), accompagnée d’énormes vagues. Elle devrait déverser plus de 90 cm de pluie le long de la côte texane et sur certaines parties de la Louisiane.

Quelques images filmées par Jim Edds, l’un des vidéastes de l’AFP couvrant l’ouragan #Harvey https://t.co/dTLjIIpNKC #AFP — AFP USA (@AFPusa) August 25, 2017

À Corpus Christi, une ville de 325 000 habitants dans le sud du Texas, où il a été recommandé aux habitants d’évacuer, le vent, de plus en plus fort, secouait fort les quelques véhicules qui circulaient encore dans les rues. Les rues étaient jonchées de morceaux de palmiers.

Sur Twitter, Donald Trump a précisé avoir signé l’état de catastrophe naturelle à la demande du gouverneur du Texas Greg Abbott.

At the request of the Governor of Texas, I have signed the Disaster Proclamation, which unleashes the full force of government help! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2017

Des évacuations ont été ordonnées et les écoles ont été fermées le long de la côte du Texas entre Corpus Christi et Galveston, mais de nombreux habitants ont choisi de rester chez eux et de stocker de la nourriture.

Le photographe de l’AFP Mark Ralston est dans la cité balnéaire de Corpus Christi, première grande ville à être touchée par #Harvey #AFP pic.twitter.com/v50dtP59NE — AFP USA (@AFPusa) August 25, 2017

Les raffineries côtières ont été fermées et les employés des plates-formes offshore dans le golfe du Mexique ont été évacués. Les forages pétroliers ont été stoppés dans le sud du Texas.

Plus de 45 % de la capacité de raffinage des États-Unis se trouve de long de la côte du golfe du Mexique et près de 20 % du brut des États-Unis est produit dans le golfe du Mexique. Le port de Houston, principal plate-forme pétrochimique portuaire du pays, a fermé ses terminaux vendredi à la mi-journée. Les services municipaux s’attendent à ce que 50 cm de pluie s’abattent sur les villes dans les prochains jours.

Avec Reuters