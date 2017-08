Tweet on Twitter

XALIMANEWS – Le réseau des observateurs citoyens du Sénégal (resocit) a fait face à la presse hier, mardi 1er août à la résidence Mamoune. A cette occasion, le président de la plateforme, le professeur Babacar Guèye s’est prononcé sur les dysfonctionnements notés lors du scrutin du 30 juillet et sur les résultats finaux à Dakar qui font polémique actuellement.

«Il y avait un grand nombre de dysfonctionnements durant ce scrutin du 30 juillet. Tout le monde l’a constaté. Plusieurs personnes n’ont pas pu remplir leur devoir de citoyen parce que non seulement elles n’avaient pas leur carte à disposition mais aussi leur nom ne figurait pas sur les listes d’électeurs inscrits». C’est le constat fait par Babacar Guèye, du réseau des observateurs citoyens du Sénégal (Resocit), par ailleurs, Professeur agrégé en droit public, à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

Et Modou Ndiaye Cissé, membre de la même plateforme enfonce le clou: «nous avons noté une non réactivité de la commission électorale nationale autonome (Cena), alors qu’elle a une haute responsabilité et un rôle important à jouer durant les élections. Nous avons aussi noté des failles au niveau du ministère de l’intérieur».

Constat fait, le Resocit recommande une contribution à l’amélioration de la sécurité. Mieux, il exhorte la «Cena à adopter une posture proactive et à exercer la plénitude des prérogatives que lui confère la loi, par la proposition dans une perspective d’anticipation et prévention».

Concernant la violence électorale au niveau de Dakar, le président Babacar Gueye a invité la population à rester calme, de suivre les instructions recommandées dans la loi au lieu de faire descente sur les voies publiques. Quant aux protagonistes, il les incite au dialogue pour éviter une «atmosphère politique lourde».

Dans le document de presse, le Resocit souligne avoir mobilisé sur l’étendue du territoire, 250 Observateurs à travers les 45 départements, 33 Observateurs sur l’accessibilité des lieux de vote pour les personnes handicapées et 18 superviseurs dans les 14 régions.

A noter que le Resocit est une initiative commune de Gorée Institute et du Collectif des Organisations de la Société Civile pour les Elections (COSCE). Il a été créé le 27 mars 2011 sur l’île de Gorée.

Source: Sud Quotidien