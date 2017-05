La SENELEC est coupable d’une grande perte de vies humaine?s au Senegal durant ce demi siècle malheureusement jamais devant un juge pour répondre de ses multiples crimes commisent a des innocents. Une compagnie qui depuis son existance ne respecte le droit des consomateurs et surtout du pillage de l argent du contribuable sénégalais. La SENELEC est responsable de l empoisonnement par intoxification alimentaires de milliers de Sénégalais ; la traumatisation de nouveaux nés dans l’obscurité tatonnent le sein de leur maman et de personnes agees dans la peur et le sommeil ; les élèves n apprennent plus les leçons ; des malades hospitalisees ou assistées par des appareils meurent dans des hôpitaux . Cette compagnie est bien une tragédie, elle tue plus que le SIDA, le cancer, le paludisme , le tétanos et même le diabète ; tous les sénégalais sont exposés du danger mortel sous la haute complicité de l Etat du Sénégal, le ministère de la santé et des services concernés.

Il n’est jamais conseille par la science de consommer des produits alimentaires recongeles malheureusement pas le cas du Sénégal , les populations survivent la tragédie des coupures de la SENELEC. ..Avant la naissance du Président Macky Sall le Sénégal survit la tragédie, toujours jamais de solutions durables.

Questions souvent posées par des victimes : Peut-ont recongeler un aliment décongelé ?

Congeler des aliments chez soi, acheter et utiliser des surgelés, quoi de plus banal ! Pourtant, à la faveur d’une panne, d’un oubli, la question survient : « Pourquoi ne faut-il pas recongeler un aliment décongelé ? ».

Tout d’abord, pour des raisons sanitaires. Lors de la congélation ou de la surgélation, la prolifération des bactéries naturellement présentes sur les aliments est stoppée. Certaines bactéries sont détruites, mais d’autres résistent au refroidissement. Pour ces dernières, la décongélation est une véritable aubaine : réchauffement, plein de nourriture grâce aux cellules éclatées, moins de bactéries encore vivantes donc moins de compétition entre elles pour la nourriture… Des conditions idéales pour leur prolifération ! Surtout si la décongélation est lente et se déroule à température ambiante.

En remettant cet aliment décongelé dans le congélateur, la température de celui-ci va s’abaisser lentement jusqu’à ce que le cœur du produit parvienne à -18°C. Un temps dont les bactéries vont profiter encore pour se multiplier(*). À la décongélation suivante, le risque d’intoxication alimentaire est considérablement accru !

De plus, la congélation provoque une modification de la structure des aliments. Une succession de cycles congélation/décongélation se traduit par une texture différente mais aussi un goût différent. Imaginez votre crème glacée aérienne, fondue puis transformée en un glaçon compact…

Sur les surgelés, la mention « ne jamais recongeler un produit décongelé » est obligatoire. Cela signifie qu’il ne faut pas, recongeler « en l’état » un produit décongelé. En revanche, il n’est pas contre-indiqué de congeler un plat cuisiné qui aurait été préparé à partir d’une viande décongelée, puisque l’ensemble aura subi une cuisson. À condition toutefois que celle-ci soit suffisamment longue et implique une température élevée. C’est pourquoi un plat cuisiné surgelé ne pourra pas être recongelé une fois décongelé puis réchauffé.

En cas de panne du congélateur, pas d’inquiétude si celle-ci dure moins longtemps que la durée d’autonomie prévue par le constructeur. Pour des durées plus longues, la prudence s’impose ! Il n’y a parfois pas d’autre solution que de jeter le contenu du congélateur à la poubelle.

(*)Si l’on prend un aliment qui contient un type de bactérie qui se reproduit toutes les 20 minutes, qu’il est resté 3 heures à température ambiante et a mis 3 heures à être complètement recongelé, cet aliment peut contenir à la fin 1024 fois plus de bactéries qu’à l’origine.

Serigne Ousmane Drame