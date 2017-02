Tweet on Twitter

Share on Facebook

Le débat fait toujours rage après l’élimination surprise des Lions à la Can 2017. Le Saltgué Koromack Faye s’est prononcé à ce propos. Ce pour dire que le Sénégal a perdu la Can à cause du mystique. Le voyant n’a pas manqué d’asséner ses vérités à l’endroit de certains dirigeants sportifs qui dit-il ont cette manie de toujours renier leur parole.