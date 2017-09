Effondrements d’immeubles, explosions de citernes, sauvetages d’animaux… Des vidéastes amateurs ont capté des moments impressionnants et parfois insolites du séisme de magnitude 7.1 qui a touché le Mexique mardi 19 septembre.

Les derniers bilans humains provisoires oscillent entre 217 et 248 morts, selon les autorités mexicaines. Les médias locaux font aussi état d’un bilan matériel considérable avec près d’une cinquantaine de bâtiments effondrés.

C’est la deuxième fois en 15 jours que le Mexique est frappé par un séisme : le précédent, de magnitude 8.2, a été le plus puissant en un siècle et avait fait 100 morts et plus de 200 blessés le 7 septembre dernier dans le sud du pays.