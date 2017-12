Ce jeudi 07 décembre est le jour tant attendu par les sénégalais : l’inauguration de l’AIBD.

Le président Macky Sall et son gouvernement, accompagnés par le secteur privé national, les partenaires techniques et financiers ainsi que des acteurs du secteur socioéconomique, se sont donnés rendez-vous aujourd’hui pour lever le rideau de la plateforme aéroportuaire du Sénégal.

Le président de la république en présence de ses homologues de la Gambie, Adama Barrow et de la Guinée Bissau, José Mario Vaz et de quelques autres personnalités procédera à la coupure du ruban et au dévoilement de la plaque aux environs de 11 heures.

Cette plateforme de dernière génération démarrera ses activités aéroportuaires à 14 heures et le premier atterrissage aura lieu à 14 heures 45 minutes par la compagnie Air Côte d’Ivoire.