XALIMANEWS : Le Nigeria est toujours invaincu après sept matches dans ce FIBA AfroBasket 2017 au moment d’aborder la finale de dimanche contre le Sénégal, au Palais des Sports Salamatou Maiga de Bamako.

Les deux équipes se sont déjà rencontrées à ce stade de la compétition en 2005 à Abuja, lorsque le Nigeria avait battu le Sénégal 64-57 pour décrocher son second titre continental. À noter que plus tôt dans la semaine, les D’Tigress ont battu les Lionnes 58-54 dans leur confrontation du Groupe B.

Le Nigeria est en quête d’un troisième sacre africain, après les deux triomphes consécutifs en 2003 au Mozambique et deux ans plus tard à domicile.

Astou Traoré, la meilleure marqueuse du Sénégal, est consciente du défi qui attend son équipe, comme elle l’a confié à FIBA.basketball : “Nous devrons rester très concentrées dans ce match, parce que le Nigeria est très fort. La partie s’annonce difficile, mais nous sommes prêtes.”

Les D’Tigress, surnom donné aux Nigérianes, veulent retrouver leur place au sommet de la hiérarchie continentale. Alignant une sélection ‘new-look’ pleine de fraîcheur, elles ont pour le moment été intraitables dans le tournoi, parvenant même à terrasser les hôtes du Mali 48-47 en demi-finale.

L’ailière du Nigeria Ndidi Madu déclare : “Nous devons nous concentrer sur les détails, que ce soit aux rebonds ou dans l’exécution de nos schémas offensifs.”

Avant cette 25ème finale de la compétition continentale africaine majeure, le Sénégal a disputé 16 finales et il a remporté 12 titres, un record avec lequel aucune autre nation africaine ne peut rivaliser.

Les duels clés du match

EZINNE KALU (NGR) vs NDEYE SENE (SEN)

La bataille des meneuses sera âpre. Les deux aiment marquer, mais dans une soirée où la raquette sera le centre de toutes les attentions, elles auront bien besoin du soutien de leurs coéquipières.

Ndeye aura fort à faire pour limiter le champ d’action de Kalu, qui tourne à 12.1 points de moyenne par match, a délivré 23 assists et a récupéré 17 balles depuis le début du tournoi. De quoi inquiéter le camp sénégalais.

ASTOU TRAORÉ (SEN) vs NDIDI MADU (NGR)

Le Sénégal compte bien s’appuyer sur Astou Traoré, meilleure marqueuse de la compétition avec 156 points (22.3 points par match).

Son expérience est un atout majeur pour les championnes en titre et c’est vers elle qu’elles se tourneront pour trouver la voie à suivre. La Nigériane Ndidi Madu parviendra-t-elle à contenir la verve offensive de Traoré ?

EVELYN AKHATOR (NGR) vs RAMATA DAOU (SEN)

Choisie par les Dallas Wings lors de la WNBA Draft 2017, Evelyn Akhator a été inarrêtable tout au long du tournoi. Meilleure Nigériane avec 15.6 points de moyenne par match, il ne lui manque plus que trois rebonds pour dépasser Naignouma Coulibaly au classement des rebondeuses avec ses 69 actuels.

Cependant, Ramata Daou et la jeune Aicha Sidibe (21 ans) en imposent dans la raquette. La lutte sous les paniers s’annonce d’ores et déjà très physique.

Grâce à leurs succès en demi-finales, le Nigeria et le Sénégal se sont qualifiés pour la Coupe du Monde féminine FIBA 2018 en Espagne.

FIBA