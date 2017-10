Tweet on Twitter

Share on Facebook

Peu inspiré balle au pied, le Sénégal a peu pesé sur la défense adverse, mais s’en sort finalement grâce à un bon dernier quart d’heure. Le Cap-Vert a su exploiter quelques contres grâce à la vitesse de Rodrigues et Mendes, mais a été trop tendre défensivement pour résister à l’entrée de Niang.

But de N’Doye ! Lancé dans la surface, Niang élimine Vozinha et sert Nguette, dont la frappe est contrée. Babanco veut relancer, mais sa passe est déviée par l’arbitre. N’Doye hérite du ballon à 20m et enroule un tir parfait dans le petit filet opposé.

But de Sakho ! Mané trouve Mbaye Niang sur le côté gauche de la surface. Celui-ci élimine Varela avant de frapper du gauche dans un angle fermé. Vozinha Dias repousse le ballon, mais Sakho a suivi et conclut de près dans le but vide.





C’est la Mi-temps! Cap Vert 0-0 Sénégal

Pas de but au terme d’une première période fermée, disputée dans des conditions difficiles en raison d’un vent très fort. Le Cap-Vert a été plus dangereux mais à buté sur un Ndiaye solide, tandis que le Sénégal manque de précision dans la dernière passe.

Cap Vert 0-0 Sénégal