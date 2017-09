Comme son nom l’indique, le jour d’Achoura (Achoura en arabe est une des formes du chiffre 10) correspond au 10e jour du mois de Mouharram, le 1er mois du calendrier islamique.

Pour l’année 2017, le 09 Muharram correspondra au samedi 30 Septembre et donc, le 10 correspondra au dimanche 01 Octobre In cha Allah. Ne l’oubliez pas, jeûnez au moins ces deux jours !!

Comment ce jeûne a-t-il été institué ?

Selon un hadith de Aïcha (qu’Allah l’agrée), les gens de la tribu de Quraysh jeûnaient le jour d’Achoûrâ’ à la Mecque avant l’avènement de l’islam (Al-Boukhârî et Mouslim). Puis, à son arrivée à Médine, le Prophète (PSL) remarqua que les juifs jeûnaient ce jour; il les interrogea à ce sujet et ils lui répondirent que c’était pour eux un jour de fête, car il correspond au jour où Allah a sauvé le prophète Moûssâ (Moïse) et son peuple, en lui ouvrant la mer et en noyant à sa suite, Pharaon et ses soldats. Moûssâ le jeûna alors pour remercier Allah.

Le Prophète (paix et salut d’Allah sur lui) ordonna alors de jeûner ce jour en rétorquant aux juifs: «Nous sommes plus dignes de nous réclamer de Moussa que vous». Ainsi, il jeûna ce jour et ordonna de le jeûner.

Ce jeûne resta obligatoire jusqu’à ce que fût prescrit le jeûne du ramadan. Alors, le jeûne du ramadan devint obligatoire à la place du jeûne d’Achoûrâ’ qui devint par la suite facultatif.

Ibn Oumar rapporte du Prophète (paix et salut d’Allah sur lui): «… Celui qui veut, jeûne et celui qui veut, mange [en ce jour].» (Al-Boukhârî et Mouslim).

Quelle est la meilleur manière de jeûner Achoura ?

Jeûner le 9 et le 10 du mois Mouharram est la manière la plus conseillée – si Allah le veut –

Selon le hadith du Prophète (paix et salut d’Allah sur lui), rapporté par Ibn ‘Abbâs :

«Si je suis encore vivant l’année prochaine, je jeûnerai le 9 (c’est-à-dire avec le 10).» Rapporté par Mouslim. Mais le Prophète (paix et salut d’Allah sur lui) mourut avant cela.

Le Prophète a donc recommandé de jeûner le 9 (avec le 10), c’est-à-dire ce samedi et le dimanche inch’ALLAH.

Moustapha Dramé