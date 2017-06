Le Président Macky Sall multiplie ses opérations de «ndogou » au Palais. Et hier, il a reçu autour de sa table, des invités très spéciaux. L’Association des cadres et industriels chrétiens du Sénégal ont partagé les mets de la rupture du jeûne et le dîner avec le chef de l’Etat et son épouse.

Après un succulent dîner, le chef de l’Etat rapporte “L’Observateur”, a remis un financement de 5 milliards à ses hôtes. En clair, le Président Sall a mis la main à la poche pour charmer l’Eglise en direction des Législatives, en octroyant 3,5 milliards Cfa pour la rénovation du site de pèlerinage de Popenguine et 250 millions de FCfa pour chacun des 7 Diocèses du pays.

Ce qui fait un total de 7 milliards de FCfa. Une manne financière saluée par l’Eglise catholique qui a beaucoup de projets sur l’ensemble du territoire. Et les cadres et industriels chrétiens par la voix de leur porte-parole, ont remercié le Président Sall pour ce geste qui dépasse leur attente. Car dans les annales de l’histoire catholique, c’est la première fois qu’une enveloppe d’un tel montant est dégagée en faveur de la communauté chrétienne pour l’accompagner dans ses projets.

Dans cette opération de charme à l’approche des Législatives, Macky Sall avait récemment reçu au Palais les industriels libanais. Qui contribuent au développement à coup de milliards de FCfa aux recettes fiscales. Ils avaient fait part au chef de l’Etat de leurs différents projet pour le déploiement du Sénégal. Eux aussi ont bénéficié de plusieurs facilités pour la bonne marche de leurs affaires. A preuve, certains ont bénéficié de plusieurs terres dans le parc industriel de Diamniadio, d’autres allègements fiscaux…

