Tweet on Twitter

Share on Facebook

XALIMANEWS- Elles sont d’une taille proche de celle de la Terre, situées dans la zone habitable de leurs étoiles, à une distance où l’eau pourrait exister à l’état liquide et permettre la vie.

Ces nouvelles découvertes dévoilées lundi font suite à plusieurs annonces similaires récentes et laissent penser que des planètes jumelles de la Terre pourraient ne pas être si rares dans notre galaxie, la Voie Lactée.

“Ce qui est excitant à propos de ces découvertes aujourd’hui, est d’avoir pu compter le nombre de planètes similaires à la Terre dans cette partie du ciel”, a expliqué lors d’une conférence de presse Susan Thompson, une des scientifiques de l’équipe Kepler et de l’Institut SETI dédié à la recherche d’une intelligence extra-terrestre.

“Et avec ces données nous allons pouvoir déterminer la fréquence de ces planètes et s’il est possible de trouver d’autres endroits dans la galaxie où il serait possible de vivre”, a-t-elle ajouté, lors d’un point de presse en marge de la conférence “K2 science” qui se tient cette semaine au centre de recherche Ames de la Nasa en Californie.