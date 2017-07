Tweet on Twitter

XALIMANEWS- Dans le cadre de sa campagne électorale, la tête de liste nationale de Benno Bokk Yaakaar Mahammed Boun Abdallah Dionne était de passage à Guinguinéo, dans la région de Kaolack. Lors du meeting organisé à son honneur ce vendredi, le Pm a annoncé Le Train express régional (TER) en cours de construction entre Dakar et l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) sera prolongé jusqu’à Tambacounda en passant par Guinguinéo.

« Le TER ne va pas s’arrêter à Dakar. Il va relier Dakar aux autres localités jusqu’à Tambacounda. Guinguinéo sera desservi par le TER », dixit-il

Selon lui, la ville doit retrouver sa vocation. « La force de Guinguinéo est le chemin de fer. Guinguinéo abritait le centre de maintenance. Guinguinéo est une cité ferroviaire », a lancé Mahammed Boun Abdallah Dionne. Ajoutant que le TER sera de grand écartement et va rouler à 150km/h.

Par ailleurs, avant Guinguinéo, la caravane BBY a fait une halte à Gandiaye où le chef du gouvernement a promis un forage et un stade fonctionnel.

« A Gandiaye, nous allons doubler les financements pour les femmes. Le centre sanitaire en construction depuis 2007 sera achevé », a-t-il laissé entendre.