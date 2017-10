XALIMANEWS : La présentatrice du JT de 20H de la TFM a décidé de quitter la télé pour se consacrer à un projet personnel qui lui tient à cœur. Voici son message d’au revoir qu’elle a publié sur son compte instagram:

Léa Soukeyna Ndiaye : ” Après plus de trois belles années à présenter le journal de 20h sur la Tfm, j’ai décidé de faire une pause pour me consacrer à un projet professionnel qui me tient particulièrement à Cœur. Sachez que ce fut un IMMENSE plaisir de vous préparer le journal chaque week-end . Merci à tous pour vos encouragements au quotidien et vos messages tous aussi gentils les uns que les autres. J’espère que vous avez apprécié mon travail, et mes efforts pour vous assurer une présentation de qualité. Si j’ai pu inspirer ne serait-ce q’une seule jeune femme ou un seul jeune homme, Si j’ai pu vous donner rien qu’une seule fois envie de vaincre votre timidité… Alors je pars le Cœur rempli de bonheur! C’est un nouveau chapitre qui s’ouvre pour moi, et j’ai hâte de le partager avec vous! Je compte beaucoup sur votre soutien et sur vos prières ?? Vous pourrez toujours suivre mes nouvelles aventures sur Instagram! Avec beaucoup d’amour ?? Léa Soukeyna Ndiaye “