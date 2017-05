Les Cavaliers ont validé leur ticket pour les finales en démolissant les Celtics dans le Match 5 jeudi soir (102-135). Ils y retrouveront les Warriors pour la troisième fois de suite. De son côté, LeBron James a dépassé Michael Jordan aux nombres de points marqués en playoffs.

Celtics – Cavaliers : 102-135

Pour LeBron James, la victoire pour conclure une série est la plus difficile à aller chercher. Les Cleveland Cavaliers n’ont pas du tout donné cette impression. Les champions en titre ont terminé à Boston ce qu’ils avaient commencé la semaine dernière sur le même parquet : ils ont une nouvelle fois écrasé les Celtics devant leur propre public. +33. Une démonstration de force supplémentaire pour une équipe qui domine la Conférence Est sans partage depuis trois ans maintenant.

La troisième finale de suite pour les Cavaliers avec les mêmes Warriors à affronter à chaque fois. C’est la première fois dans l’histoire de la NBA que deux équipes se retrouvent trois fois d’affilée à ce stade de la compétition. Nouvelle preuve de la rivalité mythique qui s’écrit sous nos yeux entre deux des formations les plus impressionnantes de tous les temps, elles-mêmes portées par de très grands joueurs.

The Cleveland @cavs are the 2017 Eastern Conference Champions! #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/sxHidCDoeo

LeBron James a dépassé Michael Jordan

En parlant d’Histoire, avec un grand H, LeBron James ajoute sans cesse des lignes de record à la sienne. Si c’est la troisième finale consécutive pour Cleveland, c’est déjà la septième de suite pour le King. La huitième de sa carrière. Du jamais vu depuis les… Celtics des années 60, à une époque où la NBA comptait nettement moins d’équipe et où accéder aux finales relevait moins du parcours du combat. Un exploit qui témoigne de son incroyable longévité au plus haut niveau.

LeBron passes Michael Jordan for most PTS scored in #NBAPlayoffs history, en route to his 7th consecutive #NBAFinals! #SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/l7nzGavgiy

— NBA.com/Stats (@nbastats) 26 mai 2017