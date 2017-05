Tweet on Twitter

Débarrassé de ses déboires judiciaires, l’ancien Premier ministre se prépare à un autre face-à-face, les élections législatives du 30 juillet à venir.

Abdoul MBAYE et d’autres leaders qui étaient en discussions pour établir une coalition semblent avoir trouvé la bonne formule. En tout cas, c’est ce jeudi qu’ils ont prévu de présenter la Coalition qu’ils ont concoctée.

Dans un communiqué, l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (ACT) renseigne que ladite présentation se tiendra à son siège.

Abdoul MBAY, faut le rappeler, n’a pas jugé utile d’intégrer la coalition Manko Taxawu Senegaal. Il n’a d’ailleurs pas pris part au dernier rassemblement appelé par Idrissa SECK et Cie.

WALFNet