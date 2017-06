XALIMANEWS- A l’approche du scrutin du 30 juillet prochain, la responsable du Pds, Aida Mboji compte s’embarquer avec la coalition “And Saxal Ligueye”. Pour cause, Aida Mbodji fustige l’isolement dont elle a fait l’objet dans sa formation politique.

“J’ai toujours négocié à l’intérieur de mon parti en refusant les offres des autres alliés de Mankoo Wattu Senegaal, avant l’éclatement bien sûr. Quand ils m’ont demandé de venir me joindre à eux avec mon mouvement, j’ai préféré m’entendre d’abord au sein de mon parti. Ce, pour que si je dois être au sommet de cette coalition, que je sois émancipée par mon propre parti. Malheureusement autant les alliés voulaient me voir dans ce regroupement, autant au niveau de mon parti le Pds, ils persistaient à m’isoler”, confie t-elle en attestant, par ailleurs, que “c’est la direction du parti, en l’occurrence Oumar Sarr, qui a cherché à m’isoler”.

En effet, Aida Mbodj affirme avoir essayé plusieurs fois de joindre Oumar Sarr par tous les moyens, mais sans succès. “La dernière en date, c’était le 6 mai 2017. Je lui ai envoyé un mail pour lui dire que j’ai essayé à plusieurs reprises de le rencontrer et que je voulais discuter avec pour lui demander le pourquoi de cet ostracisme. Il m’a répondu qu’il avait un agenda serré. Il n’a pas nié qu’effectivement, j’ai tenté de le rencontrer”, explique-t-elle.

Par conséquent, la parlementaire avoue avoir reçu la visite du coordonnateur du PDS. “Cinq jours après il est venu me voir, on a discuté, et on s’était entendu sur tout. Il a même reconnu certaines erreurs par rapport à cet isolement. On s’est compris et il m’a reproché beaucoup de choses, notamment le boycott des élus de Bambey lors du vote des élections du Hcct et que c’est peut-être ce qui a guidé son choix de m’isoler, mais qu’il ne devait pas le faire”, a t-elle souligné.