XALIMANEWS- L’unité n’est plus à l’ordre du jour chez l’opposition. C’est le moins qu’on puisse constater après les décisions de ce lundi. Et les dés sont jetés… Les démocrates ne voteront pas pour le socialiste Khalifa Sall et vice-versa.

Ainsi, le Pds, Aj, Bokk Gis Gis et Tekki, avec une vingtaine d’autres partis et associations, se sont réunis et ont lancé la “coalition gagnante Wattù Senegaal”.

Et, tout comme le Parti démocratique Sénégalais (Pds), Modou Diagne Fada a lui aussi décidé de déposer sa liste pour les élections législatives du 30 juillet prochain avec la coalition “Wattù Senegaal”. “Nous étions disposé à nous ranger derrière Oumar Sarr, candidat du Pds, ou Khalifa Sall. Mais hélas, les choses ne se sont pas déroulées comme nous l’aurions souhaité. Le calendrier républicain nous convie à nous pencher sur les élections législatives. Nous irons à la rencontre des électeurs dans le cadre d’une coalition dénommée “Mànkoo Yessal Senegaal”, a-t-il fait savoir.

Qu’en sera t-il alors de Mankoo jusque là tant attendu aux législatives ? Le scénario du moment est parti pour être déroulé : la guerre de “trois” aura donc bien lieu et au soir du 30 juillet, le verdict qui va donner raison à l’un ou l’autre. Mais selon certains observateurs, cet éclatement permet de sauver la face en maintenant toute l’opposition dans la même dynamique, qui est de garder l’approche première de Manko Taxawou Sénégal dans la volonté d’imposer la cohabitation au régime actuel. La Coalition Manko Taxawou Sénégal pourra, ainsi, se retrouver en un seul bloc, une fois à l’Assemblée nationale, c’est-à-dire dans un même groupe parlementaire.