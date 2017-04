Suite à la décision du président d’écarter Aliou Sall, la Cojer de Guédiawaye prédit la défaite de Bby aux prochaines législatives et à la présidentielle de 2019. “Nous exprimons notre sentiment de dépit et de désolation. La candidature de Aliou Sall a été portée par toutes les instances régulières et locales du parti. Nous refusons, de la façon la plus catégorique, la décision impertinente qu’on veut nous imposer” , dénonce Fatoumata Sy, porte parole du jour de la Cojer de Guédiawaye.

Selon elle, Macky Sall devrait se plier à la « volonté » des instances du parti. Car, d’après elle, « N’eut été son implication, le parti serait en lambeaux ». “Grâce à son entregent, il a su fédérer les énergies et les compétences et transformer le visage de Guédiawaye. A l’unanimité, nous soutenons sa candidature et nous assumons toutes nos responsabilités” , renchérit-elle, dans les colonnes de L’Observateur.

Source: L’Observateur avec Senego