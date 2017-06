Une alternative crédible pour les élections législatives du 30 juillet, voilà ce à quoi aspire Défar Sénégal. Mamadou Sy Tounkara et ses alliés veulent tisser leur toile loin des querelles politiques et des guerres de positionnement. Ils trouvent que depuis son accession à l’indépendance, le Sénégal est dirigé par des politiciens qui, à travers les années ont montré leurs limites quant à la gestion de l’Etat. Aussi, estiment-ils qu’il est temps qu’il y ait des Indépendants dans les grandes instances telles que l’Assemblée Nationale pour balancer la donne.

Dans un communiqué parvenu à Xibaaru, l’on indique que Défar Sénégal commence à rendre certains partis, et politiciens traditionnels du pouvoir mais aussi de l’opposition, très nerveux. A en croire le document, Mamadou Sy Tounkara était dernièrement en Espagne pour rencontrer la communauté sénégalaise et animer une conférence à Paris. Il n’y serait pas allé par quatre chemins, devant un auditoire acquis à sa cause, pour acculer les politiciens et leurs manières de faire de la politique qui a fini par décourager tout le monde.

Du côté du pays de l’oncle Sam, c’est l’entrepreneur social Mohamed Touré, président de l’organisation Anges d’Afrique, qui bat campagne pour le mouvement. Il va avec des volontaires à la rencontre des Sénégalais pour s’entretenir avec eux afin de comprendre leurs priorités pour pouvoir mieux les représenter une fois élu. Ce n’est pas tout, Assane Sylla, Président du Mouvement Populaire pour l’Emergence du Baol (MPEB) fait des navettes entre Diourbel et l’Espagne pour sonner la mobilisation.

« Dans le champ politique Défar Sénégal commence à faire peur car à la différence de beaucoup de candidats indépendants qui sont en discussion pour intégrer les listes de certains partis politiques, le mouvement lui a décidé d’aller à la cueillette aux signatures et rencontrer les Sénégalais en même temps. Cette méthode a commencé à porter ses fruits car les signatures pleuvent de plus en plus aussi bien au Sénégal que dans la Diaspora », lit-on dans le document. Tounkara estime que les politiciens sont parvenus à accomplir la prouesse de désintéresser les Sénégalais de la politique, simplement pour pouvoir continuer à se jouer d’eux. « Il est temps que les choses changent car le Sénégal à besoin de nouveaux leaders jeunes, intègres et engagés ». Les politiciens traditionnels sont donc avertis…

