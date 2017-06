La saisine du Conseil constitutionnel par le Pr Amsatou Sow Sidibé, tête de liste de la « Coalition 3ème voie politique / Euttou Askan Wi » contre Cheikh Tidiane Gadio et sa Coalition « Pôle alternatif 3ème voie: Senegaal dey dem! » n’a pas été validée par l’instance juridictionnelle. Celle-ci a débouté hier, vendredi, le recours en contestation du Pr Sidibé.

Pour rappel, l’universitaire avait déposé devant le Conseil constitutionnel un recours en contestation après que Cheikh Tidiane Gadio, a introduit dans le libellé de la coalition qu’il dirige « l’expression 3ème voie ».

Et le Conseil constitutionnel, après avoir examiné la requête du Pr Sidibé et la réponse fournie par la Coalition de Gadio, a déclaré « irrecevable » la saisine, et « la démarche non-conforme à la loi électorale de notre pays ». Pour sa part, la Coalition « Pôle alternatif 3ème voie: Senegaal dey dem! » a dit prendre acte de cette décision et espérer « passer aux choses sérieuses », la préparation des législatives de juillet.

sudonline.sn