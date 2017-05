Le dépôt des listes pour les élections législatives du 30 Juillet 2017 est clos depuis minuit ce mercredi. La première information qu’on peut retenir, c’est que la bataille des listes nationales, se jouera entre Me Abdoulaye Wade ( tête de liste de la Coalition gagnante Taxawu) et Mouhamed Boun Abdallah Dione (Coalition Benno Bokk Yakaar) et probablement le maire de Dakar, Khalifa Sall (tête de liste Manko Taxawu Sénégal ?).

Les partis et coalitions de partis ont pris d’assaut en début de soirée les locaux de la Direction nationale des élections pour le dépôt des listes électorales.

Venu déposer la liste de « Benno Bokk Yakkar », le mandataire de cette coalition, Benoît Sambou a déclaré que le président de la République, Macky Sall a fait l’arbitrage nécessaire pour les investitures.

A l’en croire, c’est le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dione, qui va conduire la liste nationale de « Benno Bokk Yakaar ». Ainsi il lui revient d’aller défendre le bilan du président de la République pour ces élections.

Une fois le dépôt fait, Benoit Sambou invite tous les responsables politiques à descendre sur le terrain pour battre campagne pour une large victoire.

Auparavant, le mandataire de la coalition Gagnante Wattu Sénégal, Oumar Sarr accompagné du secrétaire général de Aj/Pads, Mamadou Diop Decroix, du président du Mouvement Tekki, Mamadou Lamine Diallo et président de Bokk Guiss Guiss, Pape Diop, ont également déposé leur liste.

Pour la coalition Manko Taxawu Sénégal, si tout se passe comme prévu, le maire de Dakar, Khalifa Sall devait conduire la liste nationale de ladite coalition. (Nous y reviendrons)

IGFM