Abdoulaye Wade pourrait figurer sur la liste commune de l’opposition en gestation. L’ancien Président pourrait être même la tête de liste nationale.

Dans les cercles de la coalition de l’opposition, l’idée est agitée. Même si pour le moment rien n’est encore retenu. Selon des sources, les responsables de la coalition Manko Wattu n’excluent pas un tel scénario. « Pour le moment, nous sommes en discussion et rien n’est encore retenu, mais je peux vous assurer que rien n’est exclu.

Nous allons mettre tous les atouts de notre côté pour sortir vainqueurs de ces élections et avoir la majorité à l’Assemblée nationale », confie un responsable de la coalition.

Le choix de Wade comme tête de liste nationale n’est pas fortuit. Selon le responsable, le choix du Pape du Sopi pourrait éviter d’éventuelles frustrations. En effet, Manko Wattu regroupant de grands leaders, le choix de la tête de liste pourrait être un casse-tête. Et choisir, Wade pourrait pour certains leaders éviter le clash.

(L’Observateur)