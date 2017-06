XALIMANEWS – Malgré l’information sur l’opposition de son épouse et de son médecin sur son retour au bercail, Abdoulaye Wade campe sur sa décision. En effet, ses proches confient que l’ancien président est en pleine préparation pour son arrivée à Dakar dans le but de battre campagne. Porté à la tête de la liste nationale de la coalition Wattù Senegaal pour les législatives, Me Wade a prévu de s’installer dans la résidence de Me Madické Niang, qui a déjà fait peau neuve, selon notre source.

Pour ne pas tomber dans l’oubli, il a donné des instructions concernant son parc automobile, depuis Versailles. Ses voitures (Cadillac, 8X8, Hummer et Mercedes) ont été lavées à grande eau et subi un vidange huile-moteur. Les véhicules sont exposés au soleil devant la villa hôte de Fann résidence.