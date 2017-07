XALIMANEWS- Dans le cadre de la campagne électorale, le 3e vice-président de l’Assemblée nationale Abdou Mbow a distribué? 36,5 millions FCFA aux six moquées de la commune de Thie?s-Est.

A cet effet, le responsable APR en a profité? pour inviter les Thiessois a? voter pour une majorité? présidentielle au niveau de la 13e?me législature.

Selon lui, cet argent est destiné? a? la réfection et a? l’embellissement de ces lieux de culte. Un geste rendu possible grâce a? l’accompagnement du président Macky Sall, affirme Abdou Mbow.

« Le Président Macky Sall a beaucoup de considération pour les lieux de culte. C’est pourquoi, il a lancé? le programme de la modernisation des cités religieuses dans toutes les familles religieuses du Sénégal. Et nous a instruit de recenser et de satisfaire toutes les préoccupations des Sénégalais, de lui transmettre celles qui dépassent nos possibilités.

Le Chef de l’Etat, malgré? qu’il soit opposant dans la commune de Thiès, continue de faire de son mieux pour satisfaire les Thiessois. Sur ce, il leur demande de donner une majorité? confortable a? l’Assemblée afin de lui permettre de continuer a? matérialiser sa belle vision et de terminer les chantiers du Plan Sénégal émergent (PSE) », a expliqué M. Mbow, d’après nos confrères de Dakar actu qui ont relayé l’information.

Le responsable « apériste » n’a pas manqué? d’attirer l’attention sur le bilan et les réalisations de Macky Sall. Qui leur demande d’éviter les mobilisations et le folklore et d’aller vers les populations pour leur présenter son bilan et les pousser a? épouser sa politique, d’après lui.