Hélène Tine et son “Mouvement pour un Sénégal d’éthique et de transparence” (Mset) quittent, officiellement, la Coalition “Benno bokk yakaar” (Bby) et rejoignent la coalition “Mankoo Taxawu Senegaal” récemment portée sur les fonts baptismaux, selon les sources de Actusen.com.

Jusque-là annoncée du côté d’Abdoul Mbaye et Ousmane Sonko, c’est bien Moussa Tine, membre de la plateforme «Initiative 2017» par ailleurs, émissaire de “Mankoo Taxawu Senegaal” qui a décroché la parlementaire de Thiès, selon toujours les sources de Actusen.com.

Connue pour son franc-parler et sa maîtrise des questions de l’Assemblée nationale, en dépit de sa première Législature qu’elle est sur le point de boucler, Hélène Tine, qui réclame, aujourd’hui plus que jamais, une Commission parlementaire pour éclairer la lanterne des Sénégalais sur les contrats pétroliers signés par le Gouvernement du Sénégal vient, par cet acte, grossir les rangs de l’Opposition.

En effet, après avoir été à l’étroit pendant plus de 4 ans dans une Assemblée nationale où ses prises de position dérangeaient la Mouvance présidentielle, Hélène Tine a décidé de rejoindre la «dynamique unitaire» de l’Opposition pour une «masse critique de députés» qui ne seront pas à la solde de la majorité présidentielle. Mais qui soient plutôt à-mêmes de défendre les causes du peuple, dépositaire du mandat parlementaire.

Aussi, confie-t-on à Actusen.com, compte-tenu des nouveaux développements politiques, Hélène Tine a pensé que la meilleure solution pour elle et son Mouvement politique est d’aller dans la grande Coalition et «renforcer cette dynamique».

Cependant, estimant que, pour l’intérêt supérieur de la Nation, la seule posture qui vaille reste celle de l’unité de l’opposition, la responsable politique de Thiès appelle au «sacrifice» des uns et des autres, quand il s’agira de procéder aux choix des têtes de liste nationale et départementale.

Actusen.com