La pléthore de listes pour les Législatives 2017 est source de polémiques, les différents politiques engagés dans ces élections trouvent les voies et moyens pour simplifier le vote. Mamadou Diop Decroix a, lui aussi, proposé une solution y afférant.

Mamadou Diop Decroix explique qu’un recours au bulletin unique ne peut être que bénéfique pour l’Etat. « Ensuite on aurait l’élection la plus rapide depuis 1978, avec seulement deux bulletins, au lieu de 47. Le vote se ferait dans d’excellentes conditions», avance-t-il.

L’exemple de la guinée qui a utilisé le bulletin unique en 2010 a été illustratif selon le secrétaire générale d’AJ PADS. Ce dernier rappelle, en outre, qu’en 2012 Me Wade « avait eu la même idée et que ce sont les même récalcitrants qui sont de nos jours auprès de Macky Sall ».

