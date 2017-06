Tweet on Twitter

La Coalition Gagnante Wattu Senegaal accuse le régime de Macky Sall de préparer un complot pour saboter les élections. Abdoulaye Wade et compagnie ont dénoncé une série d’actions qui entraveraient le processus électoral et annoncé une mobilisation populaire pour contrecarrer le pouvoir.

Législatives du 30 juillet: Wade accuse Macky Sall de chercher à saboter les élections

Le régime de Macky Sall cherche par tous les moyens, à saboter les élections législatives.. C’est du moins, la conviction des leaders de la «Coalition gagnante/Wattu Senegaal », dirigée par Me Abdoulaye Wade

« Le gouvernement en signant scandaleusement un marché de gré à gré de plus de 50 milliards de F CFA, ne chercher rien d’autre qu’à fabriquer son propre fichier de 3 à 3,5 millions d’électeurs en se couvrant maladroitement du manteau de la CEDEAO, et ce faisant, de confisquer le vote du peuple en choisissant ses propres électeurs », accusent Wade et ses alliés qui soulignent que « cette stratégie a échoué» dans la mesure où «il a été surpris par l’ampleur de la mobilisation des citoyens, avec près de 6,5 millions d’inscrits sur les listes électorales. Dès lors, le message populaire est clair : En finir avec le régime Faye-Sall »

Selon la Coalition «gagnante/Wattu Senegaal », le pouvoir, « affolé par cette perspective, cherche par tous les moyens, à saboter les élections législative du 30 juillet 2017 par une série d’actions ».

Premièrement, Me Wade et Cie font remarquer que « les listes électorales provisoires publiées ne contiennent pas des données exigées par la loi électorale, notamment la filiation et le domicile de l’électeur ».

Deuxièmement, ils relèvent que « les numéros d’identification nationale de 12 chiffres qui figurent sur les listes provisoires sont faux, ceux-ci doivent comporter treize chiffres ».

En troisième lieu, les animateurs de la «Coalition gagnante/Wattu Senegaal » pointent « le parrainage à coup de centaines de millions, d’une trentaine de listes de candidats pour créer et entretenir la confusion ».

Enfin, ils dénoncent « la distribution sélective des cartes d’électeurs au profit de l’aristocratie de ‘’BBY’’, des bénéficiaires des bourses familiales traités comme du bétail électoral par le régime en place ».

Pour ce qui les concerne, ils promettent de mettre en œuvre dans les prochains jours, « un plan d’actions conséquent, dont une marche nationale, afin de combattre et éloigner toute velléité de confiscation de la volonté populaire ».

pressafrik.com