La commission électorale devrait annoncer les résultats des législatives vendredi.

Selon les premiers résultats partiels provisoires, l’UDP du président Adama Barrow est en tête avec 22 des 53 sièges en jeu.

Le Parlement monocaméral compte 58 députés: 53 élus et cinq nommés par le président pour un mandat de cinq ans.

En janvier, l’ex-président Yahya Jammeh est parti en exil en Guinée équatoriale, à la suite d’une intervention militaire de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) et d’une ultime médiation guinéo-mauritanienne pour le forcer à céder le pouvoir.

Déclaré battu de moins de 20.000 voix par Adama Barrow, candidat d’une large coalition, à l’élection présidentielle du 1er décembre après plus de 22 ans de pouvoir sans partage, il a contesté pendant six semaines sa défaite.

