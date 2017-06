A 24 heures de la publication des listes pour les élections législatives, L’Observateur lève un coi n du voile. Selon le journal, la liste dirigée par le Premier ministre est connue. Il s’agit de de la députée Ndéye Fatou Dioiuf, responsable de l’APR à Hann Bel-Air. Sur la liste nationale, Macky Sall a bien servi son parti car les deux premiers investis, le troisième, le quatrième sont de l’APR. Ce sont respectivement le député et président du parlement de la Cedeao, Moustapha Cissé Lo et la députée originaire de Saint Louis, Aminata Guèye. Le cinq majeur de la liste nationale est complétée par le Grand Serigne de Dakar et vice-président à l’Assemblée Nationale Abdoulaye Makhtar Diop. Trois apristes et 3 socialistes et un progressiste composent le commando de Dakar.

