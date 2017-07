Tweet on Twitter

Ils n’étaient pas moins d’une dizaine. Ils, ce sont certains des artistes les plus en vue du monde mélomane. Hormis le “roi” du “Mbalax”, Youssou Ndour et le “faramarène” Waly Ballago Seck, tous ou presque étaient là.

Pape Diouf, le leader de la “Génération consciente”, Salam Diallo, Fatou Guéwel, la Troupe de “Soleil Levant” : Jojo, Sanex et Aladji, Seune et d’autres…tous étaient là.

Ils avaient comme message : “soutenir” le candidat de Dakar, Amadou Bâ pour les Législatives qui se profilent à l’horizon.

Parmi ceux qui ont pris la parole après avoir chauffé la grande salle du “Grand Théâtre”, Pape Diouf a rappelé ses relations avec le responsable politique de l’Alliance pour la République (Apr) aux Parcelles Assainies de la Coalition “Benno bokk yakaar” (Bby).

“Nous sommes tous nés, dans le même quartier de Niarry Taly”, a renseigné le leader de la “Génération consciente”. Sans entrer dans les détails, Pape Diouf confiera que Amadou Bâ est son frère. Et qu’à ce titre, il n’est pas question de “l’abandonner au moment où il a le plus besoin de lui”.

“Je vous soutiendrai pour remporter la victoire, lors des Législatives”, a-t-il signifié sa présence aux côtés de Amadou Bâ.

En effet, si Pape Diouf a versé dans un langage nuancé, cela n’a pas été le cas pour les membres de la Troupe “Soleil Levant”. Qui, par la bouche de Sanex, ont réitéré leur engagement sans faille aux côtés du Président de la République.

“On ne s’en cache pas. Il est clair, on est avec Macky Sall. Et cela ne fait l’ombre d’aucun doute”, a assumé Sanex. Tandis que “Jojo” et “Aladji” acquiesçaient de leur côté. Alors que la salle du “Grand Théâtre” est en délire.

Gaston MANSALY (Actusen.com)