Le groupe État islamique a affirmé, jeudi dans sa revue hebdomadaire, que l'auteur de l'attentat meurtrier de New York était "un des soldats du califat". L'organisation ne donne cependant aucune preuve pour étayer sa revendication.

L’organisation État islamique (EI) a revendiqué l’attaque au véhicule-bélier qui a fait huit morts mardi à New York dans sa revue hebdomadaire publiée jeudi 2 novembre.

“Un des soldats de l’État islamique a attaqué des croisés dans une rue de New York”, a assuré un article de l’hebdomadaire de propagande en ligne de l’EI, al-Naba, selon SITE, en référence au suspect, Sayfullo Saipov, un Ouzbek arrivé aux États-Unis en 2010 qui a agi “au nom de l’EI”, selon la police new-yorkaise. “Par la grâce d’Allah, l’opération a instillé la peur dans l’Amérique des croisés en les poussant à accroître les mesures de sécurité et à intensifier les dispositifs contre les immigrants en Amérique”, dit encore l’article d’al-Naba.

Sayfullo Saipov, 29 ans, qui a revendiqué son allégeance à l’État islamique, a été inculpé mercredi par le procureur fédéral de Manhattan de deux chefs d’accusation fédéraux : violence et destruction de véhicules, et soutien à une organisation terroriste étrangère. Ces chefs d’inculpation l’exposent à la prison à perpétuité, a indiqué le procureur, en évoquant aussi la possibilité de la peine de mort.

Après avoir tweeté dans la nuit, le président américain a martelé jeudi matin qu’il voulait voir exécuté cet homme arrivé aux États-Unis en 2010 grâce au programme d’octroi de visas par loterie, même s’il a semblé renoncer à l’idée évoquée mercredi de l’envoyer à Guantanamo. “Aimerais envoyer le terroriste de New York à Guantanamo mais statistiquement ce processus prend beaucoup plus longtemps que de passer par le système fédéral…”, a écrit le président dans un tweet avant d’ajouter : “Il y a aussi quelque chose d’approprié dans le fait de le garder là où il a commis son horrible crime. Devrait agir vite. PEINE DE MORT !”

Saipov s’est dit “fier de son acte” dans ses premiers interrogatoires avec les enquêteurs et voulait déployer un drapeau de l’EI dans sa chambre d’hôpital. Les policiers considèrent qu’il a appliqué très précisément les “instructions” en matière d’attentats données par l’EI sur les réseaux sociaux.

