XALIMANEWS-La facture fait grincer des dents dans un moment de coupes budgétaires généralisées. Emmanuel Macron est à l’Elysée depuis trois mois et ses prestations de maquillage lui ont coûté jusqu’à présent 26 000 euros, d’après les informations du Point publié jeudi 24 août, confirmées par l’Elysée.

Vendredi, la présidence de la République a en effet reconnu auprès de Franceinfo que le montant était exact, tout en promettant qu’elle réfléchirait « à un dispositif moins onéreux ». « Nous avons fait appel à un prestataire dans l’urgence », a-t-elle encore justifié à BFMTV.

Deux factures, de 10 000 et 16 000 euros

Contrairement à François Hollande, Emmanuel Macron n’a pas de maquilleur attitré qui perçoit un salaire fixe et il fait donc appel à un prestataire extérieur. Son entourage a précisé à Franceinfo que les deux factures, de 10 000 et 16 000 euros, correspondaient « à différents types de prestations, entre les conférences de presse et les déplacements à l’étranger où il faut transporter cette personne avec lui ».

Le coût du maquillage, certes élevé, est toutefois moindre que celui des deux précédents locataires de l’Elysée. François Hollande employait une maquilleuse à temps plein rémunérée 6 000 euros par mois. Quant à Nicolas Sarkozy, qui avait d’abord opté, comme M. Macron, pour un prestataire extérieur, il avait embauché une salariée, Marina Michelet. Cette dernière aurait touché un salaire de 8 000 euros par mois, selon Vanity Fair.

