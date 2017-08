Selon Larousse, une injure est une parole qui blesse d’une manière consciente et grave. La littérature nous traduira ce mot par une action, un procédé qui offense. Cette dernière définition suffira pour exprimer les injures que le peuple Sénégalais est entrain de subir. Des offenses qui proviennent du plus haut niveau de la pyramide sans vergogne et avec indifférence. Aujourd’hui, le peuple, a attient le paroxysme de contenance de ces affronts infligés et veut y mettre fin. Les méthodes utilisées pour répondre à ces attaques sont parfois très amères : « l’injure par l’injure ». Mais l’Etat juge qu’il est trop « sacré » et que personne n’a le droit de riposter. Il oublie que le peuple est plus important parce que gouvernant pour lui. Il refuse qu’on lui profère des injures tout en oubliant que celles que nous avons reçues de sa part sont plus graves et plus dangereuses.

Comment le Sénégal peut faire partie des 25 pays les plus pauvres au monde et que l’Etat à sa tête le Président Macky SALL puisse se permettre de telles injures envers son peuple ?

Injure 1 : Faire partir des 25 pays les plus pauvres au monde, vous vous permettez d’acquérir un TER (Train Express Régional) estimé à plus de 500 milliards de nos francs alors qu’au Sénégal des centaines villages ne sont pas électrifiés et ne disposent pas d’eau potable. Une injure peut-elle être plus grossière que celle-là ?

Injure 2 : Faire partir des 25 pays les plus pauvres au monde, le Sénégal vient d’investir 52 milliards de FCFA pour l’acquisition des cartes d’identités biométriques pour 13 millions d’habitants alors qu’au même moment en Algérie pour 26 millions d’habitants, ils ont dépensé que 11 milliards pour obtenir ces mêmes cartes avec une technologie meilleure. Dites Monsieur le Président de la république, n’est-ce pas une injure caractérisée dont la gravité est inqualifiable ?

Injure 3 : « Quand deux verbes se suivent, le second se met à l’infinitif et quand deux états se succèdent, le second se met dans la continuité positive » dixit Pa Assane SECK. Comment le pouvoir précédent peut construire un centre psychiatrique à Kaolack pour l’équilibre de notre société et que le pouvoir actuelle le transforme en poulaillers ? RIRE !!! Un rire qui ne traduit que du mépris. Soit ils sont incompétents soit ils font ce qu’ils veulent ? Quelle que soit la réponse, cette injure fait mal.

Injure 4 : Faire partir des 25 pays les plus pauvres au monde et écrire un plan de développement basé sur le terme « EMERGENCE » horizon 203? Comment peut-on sauter du sous-développement à l’émergence sans passer par le stade du développement? Incompétences ? Non ! Mais plutôt une injure. Ecrire un plan de développement juste pour le fun et pour de la mascarade électorale sans se soucier des réelles préoccupations du peuple. C’est tellement vrai, qu’ils se sont permis l’acquisition d’un TER à plus de 500 milliards de FCFA.

Injure 5 : Un président de la république qui a été fonctionnaire toute sa vie, un Président qui n’est pas héritier, se retrouve avec un patrimoine estimé à hauteur de 7 milliards. Nous voulons juste comprendre Monsieur le président. Et croyez nous, nous n’essayons en aucune manière de troubler votre autorité « offense au chef de l’ETAT » dixit l’agneau au loup dans les fables de Jean de la Fontaine. Des ministres et des directeurs généraux se transforment en distributeur automatique de banque. Des milliards dépensés lors des élections législatives de 2017 avec une victoire sans gloire. N’est-ce pas des injures ?

Injure 6 – 100…….. : Le Sénégal est aujourd’hui assis sur l’un des gisements de pétrole les plus importants au monde. Selon les USA, nous allons devenir le 2éme producteur mondial. Une chance de sortir de ce lot des 25 pays les plus pauvres de la planète pour ainsi traverser le développement et afin émerger. Mais malheureusement, on risque de ne jamais assister à ces bienfaits par ce que tout simplement les contrats ont été mal signés. EX : Total bénéficiera de 90 % des bénéfices du gisement qu’il a obtenu contre 10% pour le Sénégal. Et ce, pour une durée supérieur à 30 ans. Qu’est-ce que le nom du frère du président de la république, Alioune SALL, fait dans le pétrole ? N’est-ce pas des injures?

La liquidation des adversaires politiques, la réduction de l’opposition à sa plus simple expression, le deal de Doha : toute cette mascarade pour ça ?, la transhumance forcée des adversaires politiques parce que sous l’emprise de la justice, la transhumance financière (Centaines de millions) en pleine campagne des législatives des numéros 2 de plusieurs listes, l’implication de la famille et de la belle-famille présidentielle dans les plus hautes sphères de l’Etat (Centralisé comme décentralisé) : La dynastie FAYE-SALL dixit Yakham Thiam MBAYE, n’est-ce pas des injures à l’encontre du peuple Sénégalais ?

Malgré toutes ces offenses envers le peuple, vous ne supportez pas que l’on vous rende la monnaie de la pièce. Pourtant, comparées à vos injures, nous n’avons encore rien fait. Nous ne faisons que refusez, nous ne faisons que tirer sur la sonnette d’alarme.

Monsieur le président de la république, n’oubliez pas que vous représentez le peuple Sénégalais, vous avez été élu avec nos cartes et avec plus de 65%. Donc toutes vos actions entreprises doivent être pour l’unique intérêt de ce peuple. Si toutes fois nous jugeons que vous n’êtes pas sur la bonne voie, nous vous le dirons d’une manière claire et précise. Cette manière dépendra de chaque personne et du degré des injures que vous nous avez « conférées ».

Monsieur le président, vous avez aujourd’hui accusé un de nos compatriotes vivant aux USA de terroriste parce que ces protestations contre votre gouvernance, vous dérange. Vous l’avez accusé de terroriste dans le simple but de l’anéantir parce qu’il dispose d’informations très sensibles à votre encontre. Il est en ce moment où j’écris ces mots dans le bureau d’immigration de la nouvelle Orléans. Vous n’avez juste pas le droit, on ne joue pas avec la vie des personnes. Ce monsieur est tout sauf un terroriste. Certes sa manière de faire reste à désirer mais il est dans son droit le plus absolu parce que répondant à des injures provenant de votre gouvernance sombre et vicieuse. De toutes les façons, le FBI et les renseignements Américains finiront par découvrir que vos accusations sont fausses.

L’urgence est de répondre aux préoccupations des Sénégalais, de faire face à la misère des sénégalais et surtout de régler des problèmes de survie de la population Sénégalaise et non pas d’accuser injustement des compatriotes.

« Euleuk dou agne dou rêre wayé lou matta soraléla » un proverbe Ouolof nous dit que l’avenir nous réserve pleines de surprises et pour ne pas être surpris négativement, il faudra faire attention à nos actes du présent.

D.M

Analyste politique

