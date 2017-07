Des informations en notre possession, le sieur Elhaj Sémou Diouf, employé par Serigne Seck, aurait été victime d’imposture. Du moins, il jure la main sur le cœur avoir été victime d’un jeu de dupes.

En un mot comme en mille, par le biais de ses avocats, Elhaj Semou Diouf a saisi la justice d’une plainte. Dans cette plainte, il soutient que le sieur Oumar Kama Cissé, se disant marabout, pour soit disant le rendre riche comme Crésus, lui aurait alors soutiré la bagatelle de 39 millions de nos pauvres francs dévalués grâce à une alchimie dont seul le soit disant marabout détient l’emphase.

En fait, comme cela se passe souvent, Sémou Diouf explique que le faux marabout lui aurait promis de le rendre riche avec l’aide de ses “Jinns” et pour se faire, il devait à chaque fois verser une somme pour les besoins des sacrifices.

Pour l’épater, Sémou Diouf dit que le marabout Omar Kama Cissé l’aurait mis en relation avec d’autres personnes qu’il présentait comme de “redoutables “Jinns”, capables de tout, du bonheur, comme du malheur”. Et, vous savez quoi ? Ces Jinns appelaient souvent Sémou Diouf au …téléphone avec des numéros masqués.

Plus marrant, Sémou Diouf explique que le charlatan ne voulait jamais lui communiquer les numéros soit disant que les Jinns étaient nombreux et qu’il peut se tromper et tomber sur un autre…”Jinn” et cela peut gâcher le travail entamé.

Sémou de dire que le charlatan lui a alors intimé l’ordre de garder le secret aussi longtemps possible. C’était dit-il, pour mieux le ferrer et lui soutirer le maximum d’argent. D’ailleurs, Cissé s’est perdu dans la nature après avoir encaissé la somme de 39.000.000 cfa. C’est du moins ce que prétend Elhaj Sémou Diouf. Lequel, signale avoir lui-même mené ses propres investigations qui lui ont permis de découvrir que “Cissé Jinné” (appelons ainsi le charlatan) aurait acheté 2 terrains à Niague, une voiture Mercedes Elegance et construit un bâtiment de 3 pièces.

Aux dernières nouvelles, le charlatan est activement recherché.

Affaire à suivre…

Dakarposte.com