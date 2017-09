XALIMANEWS- Les analystes de Kantard Worldpanel viennent de dévoiler le classement des 10 smartphones les plus vendus en France en 2017. Si Apple et Samsung occupent, sans surprise, une grande partie de cette liste, les modèles les plus vendus ne sont pas forcément ceux que l’on attend. Il semblerait que le haut de gamme n’ait plus vraiment la cote dans l’hexagone. Face à cet éveil des consciences, les constructeurs vont peut-être devoir changer de stratégie…