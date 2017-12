Tweet on Twitter

XALIMANEWS : L’acteur américain Dustin Hoffman a été la cible d’une quatrième vague d’accusations d’agressions et de harcèlement sexuels. Jeudi, trois femmes ont témoigné contre lui sur le site de Variety, dont une était mineure à l’époque des faits.

Depuis les révélations visant le producteur hollywoodien Harvey Weinstein, l’acteur américain Dustin Hoffman a été publiquement accusé, ces dernières semaines, d’agressions et de harcèlement sexuels. Jeudi 14 décembre, dans la quatrième vague d’accusations visant l’acteur en deux mois, trois femmes ont témoigné contre lui sur le site du magazine Variety, dont une était mineure à l’époque des faits supposés.

Sur Variety, deux des trois victimes présumées de l’acteur de 80 ans témoignent à visage découvert, notamment Cori Thomas, qui était âgée de 16 ans à l’époque des faits supposés, en 1980, et était une camarade de classe de la fille de Dustin Hoffman. Aujourd’hui actrice et dramaturge, elle affirme que l’acteur se serait présenté nu devant elle dans une chambre d’hôtel et aurait fait des commentaires à connotation sexuelle. Elle dit n’avoir dû son salut qu’à un appel téléphonique de sa mère, qui lui aurait permis de quitter la pièce.

Quant à Melissa Kester, elle raconte avoir été agressée sexuellement par Dustin Hoffman lors d’enregistrements sonores pour le film « Ishtar » (1987), auxquels elle assistait en compagnie de son compagnon. Selon elle, le comédien aux deux Oscars aurait mis discrètement sa main dans le pantalon de la jeune femme avant d’introduire ses doigts dans son sexe. Il aurait fait de même avec une comédienne de 22 ans, qui témoigne également dans Variety et qu’il avait rencontrée sur le plateau du même film, mais à une autre occasion.

L’avocat de l’acteur, Mark Neubauer, a affirmé à Variety que ces allégations étaient des « mensonges diffamatoires ».

Avant même ces témoignages, trois femmes avaient déjà accusé Dustin Hoffman de harcèlement ou d’agressions sexuelles ces derniers mois. Le site The Hollywood Reporter a publié le 8 décembre le récit de l’actrice Kathryn Rossetter, qui affirme avoir subi des mois d’attouchements, alors qu’elle partageait avec lui l’affiche de la pièce « Mort d’un commis voyageur », entre 1983 et 1985.

