XALIMANEWS-L’agence des Aéroports du Sénégal a été primée lors de la soirée de gala des 100 entreprises les plus dynamiques du Sénégal et de l’espace UEMOA.

L’ADS dans la catégorie des transports aériens, comme d’autres entreprises sénégalaises, s’est engagée dans la voie de l’innovation et de la performance. Performance d’ailleurs que son directeur Pape Maël Diop compte booster dans la perspective de l’ouverture prochaine de l’Aéroport International Blaise Diagne de Diass pour désengorger le trafic de l’aéroport international Léopold Sédar Senghor qui accueille plus de deux millions de passagers par an. Parmi les ambitions de développement figure aussi en bonne place la nouvelle compagnie aérienne Air Sénégal et l’ambitieux programme de développement des aéroports régionaux, note t-on dans un communiqué.