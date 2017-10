Les avocats de Lamine Diack jettent son fils Pape Massata : “Il dit des contre-vérités, nous n’avons aucune relation avec lui”

Pape Massata Diack est plus que jamais seul au mon. Ou presque, puisque l’Etat sénégalais refuse toujours de le livrer à Interpol, après le mandat d’arrêt lancé contre lui dans l’affaire dite de la corruption qui continue d’éclabousser l’athlétisme mondial. Les avocats de son père, Lamine Diack, mis en examen et consigné en Hexagone, ont publié un communiqué pour se démentir les propos du fils Diack, selon lesquels il serait de concert avec eux dans ce dossier.

“N’ayant aucune relation d’aucune sorte avec Monsieur Pape Massata DIACK, les avocats du Président Lamine DIACK opposent les plus vifs démentis à ses déclarations publiques selon lesquelles il serait informé par les avocats de son père. C’est là, une contre-vérité. Les soussignés rappellent qu’ils conduisent depuis le mois de Novembre 2015 la défense du Président Lamine DIACK en raison de sa confiance renouvelée envers ses conseils, en accord total avec lui sur la ligne de défense arrêtée après concertation en vue de la sauvegarde exclusive de ses intérêts”, peut-on lire dans le communiqué parvenu à la rédaction de PressAfrik

Mes Daouda DIOP et Christian CHARRIERE BOURNAZEL de poursuivre dans le document qu’ils ont signé : “Dans I‘exercice de cette mission délicate, les avocats soussignés ne permettent pas à un mis en cause dans cette affaire, de juger leur travail qui poursuit la seule défense du Président Lamine DIACK dans le respect du secret de I ‘instruction”.

Les avocats de l’ancien président de l’IAAF ne veulent aucun amalgame entre la situation de leur client et celle des autres mis en causes. “Les soussignés insistent sur la nécessité d’une défense propre à chaque mis en cause à l’aune de ce qui lui est reproché, et que l’instruction cherche à établir ; les avocats du Président Lamine DIACK s’évertuant à prouver son innocence, et n’entendent laisser les responsabilités de Monsieur Lamine DIACK arrimer à aucune autre responsabilité”, souligne le texte.

C’est devant les juridictions pénales que les avocats de Diack père comptent gagner le combat et non “devant le tribunal de l’opinion public”.

pressafrik.com