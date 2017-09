XALIMANEWS-Les bureaux exécutifs de Jamra et Mban Gacce ont dénoncé la persécution de la minorité musulmane de Birmanie, les Rohingyas. Qui, selon eux, ne se limite plus a? l’inadmissible se?gre?gation dont ils sont l’objet, et pour laquelle le monde libre avait fini par se re?soudre a? la re?signation. « Devenue une politique officielle depuis 1982, anne?e ou? les musulmans birmans se sont scandaleusement vus retirer leur citoyennete?, l’ostracisme d’Etat aura franchi le Rubicon en leur imposant une limitation de naissance ne donnant de?sormais droit qu’a? deux enfants par couple. Tout enfant supple?mentaire e?tant automatiquement prive? de certificat de naissance, donc d’existence le?gale.

A pre?sent, c’est a? «la solution finale» hitle?rienne que s’apparentent les sanglantes razzias organise?es par la majorite? bouddhiste, avec la complicite? active de l’arme?e, de?termine?es qu’elles sont a? rayer de la carte ces adeptes de cette «religion de chiens». Dans l’indiffe?rence non moins coupable des puissances occidentales et de la Ligue Arabe. Et en de?pit des 400 morts, recense?s en une semaine », rappellent les deux organisations.

Selon elles, « l’Onu parle de?ja? de 87.000 musulmans, Birmans- apatrides, contraints a? une fuite de?sespe?re?e vers le Bangladesh voisin, laissant derrie?re eux maisons incendie?es, mosque?es dynamite?es a? la grenade, femmes viole?es, enfants massacre?s.

Plus de 3.000 morts, depuis le mois dernier! La minorite? musulmane de la Birmanie, aura che?rement paye? son appartenant a? la religion musulmane, de?clare?e «religion de chiens», par le moine Ashin Wirathu, leader du “Mouvement birman contre l’Islam”. Surnomme? a? juste titre par la presse ame?ricaine «Le Ben Laden de l’inte?grisme bouddhiste», il est le the?oricien, l’inspirateur et l’hie?rarque de ce pogrom anti- musulman. Ses appels re?currents a? la haine confessionnelle contre les Rohingyas sont un secret de Polichinelle ».

« Il a perverti l’enseignement humaniste du Bouddha, pour le transformer en un redoutable instrument d’e?puration ethnique et de meurtre de masse. Et en toute impunite? : «Vous pouvez e?tre plein de gentillesse et d’amour, vous ne pouvez pas dormir a? co?te? d’un chien enrage?. Si nous sommes faibles, notre pays deviendra musulman!», enseigne-t-il a? ses disciples excite?s, qui ont aussito?t pris d’assaut les concessions des Rohingyas, de?versant sans retenue leur haine par de sanglantes razzias, avec la complicite? active de l’arme?e de la Re?publique de l’Union de Birmanie, dont le chef du gouvernement et porte-parole de la Pre?sidence se trouve e?tre une certaine Aung San Su Kyi… ce?le?bre Prix Nobel de la Paix ! » analysent Jamra et Mban Gacce.

Apre?s avoir salue? son appel (lance? conjointement le 02 septembre dernier avec le pre?sident turc Erdogan), tirant la sonnette d’alarme sur le drame humain qu’endurent les musulmans birmans, ces organisations de de?fense des valeurs culturelles et religieuses exhortent Macky Sall, a? user solennellement de la posture et du ro?le de leader que le Se?ne?gal a toujours assure?s au sein de l’Organisation de la confe?rence islamique (OCI), pour reque?rir la tenue urgente de la Confe?rence des chefs d’Etats de l’OCI, aux fins de se pencher urgemment sur ce sujet poignant qui, au-dela? de la Oumah islamique, interpelle tout citoyen du monde.

Avant de terminer : « Sans pre?judice aucun au profit qu’il ne manquera de tirer de son mandat de «membre non-permanent du Conseil de Se?curite? de l’ONU » (qui prend fin le 31 de?cembre prochain), pour proposer de plein droit la tenue de cette haute instance, afin qu’il soit mis sans de?lai un terme au ge?nocide de cette minorite? musulmane Birmane – qui n’a commis que le tort d’avoir une confession diffe?rente. Et pour une intensification des secours humanitaires au profit de ces milliers de re?fugie?s supple?mentaires, que l’Afghanistan refuse de recevoir, en les confinant a? sa frontie?re, les mettant plus que jamais a? la merci de l’arme?e birmane et des criminels bouddhistes fanatise?s. »

Source: Dakaractu