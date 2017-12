Tweet on Twitter

Share on Facebook

XALIMANEWS : Cheikh Tidiane Gadio devrait être jugé dans les jours à venir. Son procès qui devait se tenir le 18 décembre dernier a été reporté sur demande de ses avocats.

Cependant, la justice américaine a officiellement débuté les poursuites contre l’ancien ministre sénégalais et son présumé complice, Patrick Ho, ex secrétaire à l’Intérieur à Hong Kong. Selon des sources du journal Libération, Joom Kim, avocat des Etats-Unis et Sandra Moster, chef par intérim de la section des fraudes de la division criminelle du département de la Justice ont déposé un acte d’accusation de 18 pages.

Ho et Gadio font face à 8 chefs d’accusation. 5 pour corruption en violation de la Foreign Corrupt Practices Act, et 3 pour blanchiment d’argent. S’ils sont reconnus coupables, ils risquent 20 ans de prison.

L’homme d’affaires Chinois est accusé d’avoir mis en place un système de corruption de plusieurs millions de dollars entre 2014 et 2017 pour aider une entreprise chinoise à obtenir des droits énergétiques en Afrique. Selon le document du Département américain de la justice, il aurait fait circuler près d’1 million de dollars (650 millions FCFA) dans le système bancaire de New York.

L’acte de 18 pages accuse Gadio d’avoir conseillé à Ho de « récompenser » le président du Tchad avec « un joli paquet financier » en novembre 2014.

L’ancien ministre des Affaires étrangères est empêtré depuis novembre dernier dans une affaire de corruption aux Etats-Unis. Arrêté et placé en résidence surveillée, il devrait être jugé bientôt.