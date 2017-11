Tweet on Twitter

Share on Facebook

XALIMANEWS : «L’enjeu financier de l’emprisonnement du maire de Dakar, ce sont 30 milliards de dépenses annuelles», a révéler le leader du mouvement Tekki, Mamadou lamine Diallo.

Invité dans la «Question Tekki » de la semaine, il certifie que «les députés de l’opposition n’accepteront jamais d’être complices d’une machination, dont le but ultime est de mettre la main sur la cagnotte du budget de la ville de Dakar à des fins électorales». Avant d’ajouter que «malgré les fraudes, la rétention des cartes, les intimidations, les faux ordres de mission, Benno Bokk Yakar (BBY), dont l’unité est précaire, n’a eu que 34% des voix à Dakar, lors de la mascarade électorale du 30 juillet».

Toujours dans ses propos, le leader de «Tekki» déclare qu’ : «il existe deux (2) lois électorales connues de tous les politiques, celui qui perd Dakar perd l’élection présidentielle et celui qui a moins de 40% de voix à Dakar va au second tour. Voilà qui explique tout l’acharnement, au mépris de la Constitution et des lois de la République ; du régime contre le maire de la ville de Dakar. Peine perdue ! ».