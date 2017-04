Demain, 04 avril 2017, le Sénégal célèbre le 57e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Cette année, le thème choisi est: “Rôle des forces de Défense et de Sécurité dans la Protection de l’Environnement”. Pour Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), ce thème doit alors pousser les autorités étatiques à prendre vraiment au sérieux le problème des malades mentaux errants qui ne font que détruire tout le temps notre environnement. Depuis toujours, du fait de ce grave fléau social, Dakar et les autres villes du pays sont remplis de tas d’immondices, jusque devant le Palais de la République où logent le chef de l’Etat et sa famille, avec tout ce que cela représente comme dancer pour la sécurité des populations. C’est la raison pour laquelle, Ansoumana DIONE invite le Président Macky SALL à bien vouloir faire restituer à l’ASSAMM, son Siège situé à Kaolack pour que ces malades mentaux errant à travers tout le pays, au nombre de plus de 2192, puissent être enfin pris en charge correctement. Pour rappel, c’est en 2013 que le Ministre Awa Marie Coll SECK a confisqué puis fermé arbitrairement cette structure construite en 2004 grâce au soutien du Président Abdoulaye WADE, au profit de l’ASSAMM pour venir en aide à ces malades mentaux errants.

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM) – Tel: 77 550 90 82 – 70 745 88 47