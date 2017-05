Ce 13 mai 2017, le centre Africa de Montréal était le lieu de convergence des militants et sympathisants de Pastef-Les-Patriotes vivant au Canada. Venus de Montréal, Outaouais, Québec et Trois-Rivières, ces Sénégalais du Canada qui partagent les idées et les valeurs du parti dirigé par Ousmane Sonko ont saisi l’occasion pour se retrouver et échanger sur divers sujets qui concernent la vie politique du parti, la préparation des élections législatives et les moyens de financement des activités politiques de Pastef-Les-Patritoes.

Une belle rencontre qui a vu la participation d’une cinquantaine de personnes et qui a été rehaussée par les brillantes interventions depuis Dakar de Maimouna Dièye, présidente du mouvement des femmes et de Birame Souley Diop, secrétaire exécutif du parti. Ils ont respectivement expliqué le fonctionnement des structures de Pastef au Sénégal et dans sa diaspora ainsi que les motivations qui fondent le refus de Pastef de ne pas rejoindre les rangs de la coalition Mankoo Taxawou Sénégal en vue des élections législatives du 30 juillet prochain.

Depuis Paris où il se trouvait pour les besoins de la publication de son nouveau livre et malgré l’heure très tardive, le président Ousmane Sonko a tenu à discuter pendant une demi-heure avec les militants et sympathisants présents sur place. Il a magnifié le travail colossal abattu par tous les membres pour massifier le parti avant de revenir sur la situation socioéconomique du Sénégal et le sens de son combat politique.

Dans la perspective des élections législatives prochaines, Amadou Chérif Diouf, coordonnateur départemental de Pastef Canada a été proposé pour être le futur tête de liste de Pastef dans la circonscription de l’Amérique du Nord qui réunit les États-Unis, le Canada et l’Océanie. Une candidature consensuelle appuyée par le comité de pilotage de Pastef aux États-Unis avant d’être validée par celui du Canada. Dans les différents témoignages qui ont été livrés pendant cette rencontre, les qualités intellectuelles et morales d’Amadou Chérif Diouf ont été soulignées.

Toujours dans le sillage des élections législatives, une plateforme de levée de fonds dénommée Bokknna a été présentée au public. En moins de quatre mois d’existence, ce projet a permis de collecter plus de 6000$. Sur le site gofundme de pastef qui abrite le projet Boknaa, la plupart des contributeurs estiment qu’en disposant des moyens financiers de sa politique, le parti pourra plus facilement aller à la rencontre des Sénégalais et leur proposer son projet de développement pour le Sénégal. Pour d’autres, c’est une façon de permettre à Ousmane Sonko de ne pas avoir les mains liées par aucune forme de lobby et de garder continuellement sa liberté.

Revigorés et pleinement motivés, les militants de Pastef au Canada se sont séparés avec la ferme détermination d’aller à la conquête des électeurs pour que le seul député de l’Amérique du nord soit celui que leur liste présentera lors des prochaines échéances électorales.