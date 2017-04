La campagne électorale n’a pas officiellement démarré mais les responsables politiques sont à pied d’œuvre.

L’ancien Premier ministre n’est pas en reste. Le weekend dernier, c’est au foyer des jeunes de Grand Yoff qu’Aminata TOURE s’est retrouvée pour faire campagne. Une occasion qu’elle a saisie pour rappeler l’issue du dernier référendum et brocarder l’opposition.

« Cette fois-ci, nous ne nous contenterons pas seulement de terrasser l’opposition, nous nous tiendrons debout sur sa carapace », a raillé l’envoyée spéciale du président de la République, reprise par Sud Quotidien. Aminata TOURE n’a pas mis tous les opposants dans le même sac. Au président du conseil départemental de Thiès qu’elle cite nommément, elle lance des piques. « J’aimerai rappeler à certains opposants à l’image d’Idrissa SECK qui avaient été rangés aux oubliettes et qui ont repris du service alors que le temps de l’impunité, de l’escroquerie est révolu, on est à l’ère de la transparence et du progrès », assène l’ancien ministre de la Justice.

