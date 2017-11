Un ventre gonflé n’est pas seulement une question d’esthétique mais également un problème de santé que nous devons traiter avant de souffrir de troubles chroniques.

Ne pas mâcher suffisamment

Cela est un problème très fréquent aujourd’hui car nous avons l’habitude de faire les choses avec hâte. Beaucoup de personnes mangent rapidement au travail, ou debout, ou en même temps qu’ils discutent, ce qui fait qu’ils ne prennent pas le temps de mâcher suffisamment. Les aliments sont alors beaucoup plus difficiles à digérer ce qui ralentit et rend difficile la digestion, provoquant le gonflement de l’estomac, entre autres gênes. De plus, bien mâcher a de nombreux avantages comme celui de nous rassasier plus rapidement. Cela nous permet également de ne pas avoir faim dans les heures qui suivent.

Les parasites intestinaux

Les parasites intestinaux sont l’un des grands problèmes de santé dont nous souffrons mais ce sont malheureusement des maux silencieux. Non pas car ils ne présentent pas de symptômes mais parce qu’ils sont difficiles à mettre en lien avec ce problème. Par exemple, les parasites provoquent chez nous de la nervosité, de l’irritabilité, des troubles de l’appétit, des démangeaisons anales ou sur la pointe du nez et des gonflements de l’estomac sans raison apparente. Certaines personnes auront l’estomac gonflé à cause de ce qu’elles ont mangé alors que d’autres souffriront de ce gonflement, peu importe ce qu’elles mangent.

Le traitement naturel d’élimination de parasites n’est pas simple. Il faut réduire ou éliminer de la diète les sucres et les farines notamment, puisqu’ils constituent les aliments des parasites.

Manger trop

Parfois, nous pouvons manger des aliments sains mais si nous en mangeons à l’excès, dans tous les cas, plus que ce que l’organisme a besoin, notre estomac gonflera probablement. Nous devrions toujours terminer un repas avec la sensation d’avoir encore un peu faim. Au moment où nous sentons que nous prendrions bien un dessert, par exemple, mais où, en fait, nous sommes rassasiés.

Les flatulences

Il y a des aliments augmentant les flatulences, mais il existe aussi des personnes qui ont spécialement tendance à avoir ce genre de problème. Dans ce cas, nous vous recommandons de boire des infusions digestives d’anis, de menthe et de mélisse, ainsi que d’ajouter des épices comme le cumin ou le fenouil dans vos plats, surtout ceux aux légumes ou aux légumes secs qui provoquent des gaz.

Les intolérances alimentaires

Dans quelques cas concrets, les gaz sont dus à une intolérance alimentaire qui n’a pas été détectée. Les plus fréquentes sont celles au gluten ou au lactose. Si nous avons un doute, mieux vaut réaliser les analyses correspondantes.

Une manière alternative de le vérifier consiste à éliminer ses aliments de notre diète pendant un mois, puis les ré-introduire pour voir si nous ressentons à nouveau le gonflement.

Les questions émotionnelles

Il y a également des personnes qui souffrent de problèmes digestifs à cause de questions émotionnelles étant donné que ce qui nous affecte influe sur le système digestif. Dans ce cas, le gonflement n’est pas lié à ce que les personnes mangent mais souvent à ce qui leur arrive les jours où ils sont plus tendus émotionnellement.

Pour le résoudre, il est bon de consulter un thérapeute qui réalise un traitement homéopathique et avec des fleurs de Bach, ainsi que de réaliser des thérapies relaxantes comme des massages, de la réflexologie, du yoga, du tai chi etc.

Les dîners peu sains

Le dîner doit être le repas le plus léger de la journée car l’organisme n’a plus autant d’énergie pour digérer durant la nuit. Si nous nous couchons et que nous nous levons le matin avec ce gonflement, mieux vaut changer la nature des dîners que nous avons. Par exemple, les salades sont très saines, mais c’est mieux de les consommer au déjeuner. Le soir, mieux vaut manger des légumes cuits ou des crèmes.