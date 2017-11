XALIMANEWS : Entre Me Abdoulaye Wade et Touba, c’est une complicité ou encore un amour que les réalisations du chef de l’Etat Macky Sall n’arrivent pas à faire vaciller. Xalima a tendu son micro aux populations pour trouver ce qui explique cet état de fait..

Les populations de Touba sont plus que jamais attachés à Me Abdoulaye Wade. Et elles l’ont encore démontré ce lundi,lors de l’arrivée de l’ancien président de la République dans la capitale du Mouridisme avec un accueil digne de son rang. Cette place de choix est d’autant plus marquée que l’actuel chef de l’Etat, Macky Sall, qui l’a précédé n’a pas eu droit aux mêmes faveurs, malgré l’injonction du Khalife général des Mourides, qui avait pourtant demandé que le Président Sall soit reçu avec tous les honneurs.

Ce parti pris des populations s’explique, selon les riverains rencontrés par l’appartenance de Me Wade à cette confrérie mais aussi, par les réalisations qu’il a eu à faire lorsqu’il occupait le fauteuil présidentiel. “Je suis très attaché à Me Wade car,il a démontré à tout le monde qu’il appartenait à notre confrérie” a déclaré Momar Mbacké Niang, un habitant de Touba. Cette autre adepte de renchérir “ Me Wade fait notre fierté à nous Mourides. Il n’a jamais varié dans sa position. Et je me devais de l’attendre même si cela impliquait de rester sous le soleil pendant toute une journée”. Comparant Me Wade à son successeur Macky Sall, ces habitants martèlent qu’il n’y a pas photo. “Ni Macky Sall ou aucune autre personnalité ne peut ravir la place de Me Abdoulaye Wade dans le cœur des habitants de Touba”, informe Mass Mor Gueye, résumant ce que beaucoup de riverains pensent.

Avec Pressafrik