XALIMANEWS : Sur les 3770 milliards F Cfa de budget pour 2018, les 960,4 milliards serviront à payer les salaires des fonctionnaires et agents de l’Etat et à entretenir des institutions de la République.

Cette année, les salaires dans la Fonction publique ont connu une hausse. Ils ont connu une rallonge de 47 milliards de francs Cfa, par rapport à leur niveau de l’année dernière, passant à 633 milliards de francs Cfa.

Selon Les Echos, le gouvernement justifie cette hausse par «des mesures sécuritaires et sociales», le recrutement prochain de 3990 agents des forces de sécurité et de pas moins de 10 mille professeurs et maîtres contractuels.